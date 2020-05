COVID-19 wspiera serwerownie

Polskie centra danych w ciągu pięciu lat powiększą się dwukrotnie. Dodatkowy impuls do rozwoju dała pandemia.

Do 2025 r. dostępna dla klientów moc serwerowni w Polsce wzrośnie z 87 do 166 MW — wynika z najnowszego raportu firmy PMR „Rynek centrów danych w Polsce”. Oznacza to wybudowanie w najbliższych latach dziesiątek tysięcy metrów kwadratowych powierzchni kolokacyjnych, na których firmy wynajmują miejsca na serwery. Według niektórych szacunków łącznapowierzchnia netto centrów danych w Polsce wynosi obecnie około 100 tys. m kw. Nowe powierzchnie dostarczą w ciągu roku takie firmy, jak: ATM, Equinix, Netia czy T-Mobile Polska. Bardzo dużą inwestycję zapowiedziała też w styczniu i realizuje obecnie w Warszawie firma Vantage Data Centers.