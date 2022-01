CPK ogłosiła przetarg na podmioty nadzorujące inwestycje dot. budowy tras kolejowych

"Postępowanie na tzw. Inżyniera Kontraktu dotyczy usług związanych z budową kolejowych +szprych+ w całej Polsce. Szacowana wartość umowy ramowej to 2,5 mld zł" - podała spółka w środowej informacji prasowej.

Jak dodano, Inżynier Kontraktu w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji – od projektowania, przez realizację robót, aż po etap gwarancji i rękojmi (w ramach opcji).

"Celem przetargu jest wyłonienie maksymalnie 20 wykonawców, którzy będą świadczyć usługi Inżyniera Kontraktu w formule umowy ramowej. Każda firma, która ją podpisze, będzie mogła ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe" - przekazano.

Cytowany w informacji prasowej prezes spółki CPK Mikołaj Wild podkreślił, że program CPK jest rozpisany na wiele lat.

"Umowy ramowe pozwalają stworzyć długoterminową profesjonalną relację opartą na wzajemnym zaufaniu i przewidywalności. Wybrane firmy uzyskają dostęp do zamówień udzielanych w kolejnych latach w związku z budową nowych tras kolejowych" - wskazał Wild.

Jak podała spółka, w zakres zadań objętych umową ramową wejdą m.in. usługi w ramach prac nad projektem budowlanym i projektem wykonawczym (w tym ich weryfikacja), zastępstwo inwestorskie w trakcie robót budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania wraz z rozliczeniami, a także opcjonalnie wsparcie poinwestycyjne oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteria wyboru wykonawców to przede wszystkim doświadczenie. W dalszej kolejności – przy zamówieniach na poszczególne zadania cząstkowe – będą brane pod uwagę cena i kwalifikacje zespołu, wskazanego przez wykonawcę do realizacji przedsięwzięcia. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 stycznia 2022 r. Przetarg jest skierowany zarówno do polskich, jak i zagranicznych oferentów.

Spółka CPK przygotowuje budowę w sumie 10 kolejowych szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1 800 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.