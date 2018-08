Dane o handlu budują napięcie

Nienajlepszy początek roku w wykonaniu eksportu odchodzi powoli w niepamięć. Przykrywają go niezłe statystyki za drugi kwartał.

W czerwcu eksport urósł o 9 proc., do 18,1 mld EUR, import zwiększył się o 10,2 proc., do 18,5 mld EUR, natomiast saldo w handlu towarami wyniosło 413 mln EUR na minusie — wynika z najnowszych danych NBP. Eksport wygląda lepiej niż po pierwszym kwartale, a zdaniem Piotra Bartkiewicza, ekonomisty mBanku, nienajgorsze są także perspektywy. — Wartość nominalna eksportu towarów w czerwcu po odsezonowaniu wyznacza kolejny historyczny rekord. Co ważne, lepsze dane płyną zza granicy. Wygląda na to, że...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 229 zł 186,18 zł netto 449 zł 365,04 zł netto 769 zł 625,20 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 369 zł 300,00 zł netto 649 zł 527,64 zł netto 1099 zł 893,50 zł netto 1389 zł 1129,27 zł netto 1699 zł 1381,30 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 15 miesięcy 18 miesięcy Więcej/Mniej opcji