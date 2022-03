Digital-only banki – nowe oblicze bankowości

Wielu z nas słysząc pojęcie „bank cyfrowy” wyobraża sobie swój bank świadczący usługi online lub poprzez aplikację mobilną.

Szybki przelew na telefon, płatność w sklepie BLIK-iem, czy też założenie konta online to innowacje, które dzisiaj nikogo już nie dziwią. Rewolucja cyfrowa, przyspieszona pandemią COVID-19, zmienia oblicze bankowości. Współczesna bankowość to bankowość, która wkracza w nową erę stosując coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne z zakresu sztucznej inteligencji, blockchain czy też big data. Co jednak, gdyby bank cyfrowy był bankiem bez filii, oddziałów i placówek? Gdyby wszystkie usługi były świadczone dla klientów za pomocą strony internetowej lub aplikacji na telefonie komórkowym? Co gdybyśmy nigdy więcej nie musieli stać w kolejce do okienka bankowego?

Henri Arslanian podaje, że około 70% millenialsów wolałoby pójść do dentysty niż wysłuchać tego, co mają do powiedzenia ich banki.

Digital-only banki – czyli banki cyfrowe, to instytucje, które zaczęły prężnie powstawać po globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2009 jako odpowiedź na zachodzące zmiany makroekonomiczne, regulacyjne i społeczne. Utrata zaufania przez rzesze klientów do tradycyjnej bankowości, problemy i upadłości wielu instytucji finansowych, w tym banku Lehman Brothers, jak również przyspieszająca rewolucja cyfrowa otworzyły drzwi do nowego oblicza bankowości – w pełni zdigitalizowanej. Banki cyfrowe, czy też fintechowe banki to instytucje finansowe, które działają w pełni dzięki osiągnięciom nowoczesnych technologii wykorzystując bankowość elektroniczną oraz mobilną. Banki te nie posiadają placówek ani oddziałów stacjonarnych, a kontakt z doradcami finansowymi jest możliwy wyłącznie online. Fintechowe banki są niezależnymi instytucjami finansowymi, nadzorowanymi w ramach systemu finansowego danego kraju, w którym uzyskały licencje bankową. Uzyskanie licencji bankowej przez fintechowe banki oznacza gwarancję depozytów, jak również większe bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Banki cyfrowe zaczęły bardzo prężnie rozwijać się na całym świecie, z czego w Europie zdecydowany prym, biorąc pod uwagę liczbę banków cyfrowych, wiedzie Wielka Brytania.

Polski sektor bankowy charakteryzuje się wysokim stopniem rozwoju i zaawansowanym stopniem cyfryzacji procesów bankowych. Banki chętnie wdrażają innowacyjne rozwiązania, umożliwiając założenie konta na selfie czy też zakupienie biletów komunikacyjnych lub uiszczenie opłaty za autostradę poprzez aplikację mobilną. Należy jednak podkreślić, że dominującą rolę w sferze bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce odgrywają od lat banki tradycyjne, które rozwijają nowoczesne rozwiązania od podstaw lub nawiązują współpracę z fintechami.

Według raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Płatności cyfrowe” w 2020 roku 40% badanych Polaków posiadało konto z aktywnym dostępem przez internet, a aż 25% posiadało konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet. Jednocześnie 23% respondentów zadeklarowało, że posiada aplikację mobilną banku umożliwiającą dokonywanie płatności (np. płatności BLIK lub HCE).

W związku z powyższym, zastanawiać może, czy banki cyfrowe mają szansę rozwinąć się na rynku polskim, tak aby pozyskać stałą grupę, wiernych klientów i konkurować z bankami tradycyjnymi. Czy fintechowe banki mają szanse stać się bankami pierwszego wyboru? Czy jako społeczeństwo jesteśmy na to gotowi? Czy banki cyfrowe to przyszłość bankowości?

Chcielibyśmy podjąć próbę odpowiedzi na te pytania, zapraszając Państwa do wypełnienia krótkiego badania ankietowego składającego się z 25 pytań. Badanie zostało przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest w pełni anonimowe i służy wyłącznie celom naukowym. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu prosimy o kliknięcie >>TUTAJ<< - z góry bardzo dziękujemy za poświęcony czas oraz podzielenie się opinią.

Materiał zewnętrzny, autor: dr Katarzyna Schmidt-Jessa, adiunkt w Katedrze Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu