Dla najbogatszych obcokrajowców Włochy są rajem podatkowym

Bogacze przenoszą się do Włoch po tym jak wprowadzono tam niezwykle korzystną dla nich formułę podatkową.

Pośrednicy handlu nieruchomościami w najbardziej atrakcyjnych rejonach Włoch biją rekordy sprzedaży. To zasługa wprowadzonego w 2017 roku rozwiązania podatkowego, które miało przyciągnąć do Włoch bogatych inwestorów. Dotyczy każdego rezydenta, który mieszka we Włoszech dłużej niż 183 dni, ale nie mieszkał w tym kraju przez dziewięć z ostatnich dziesięciu lat. Pozwala zapłacić roczny podatek stałej wysokości 100 tys. EUR od dochodów osiągniętych poza Włochami bez względu na ich wysokość. Podatek obejmuje także dziedziczony majątek oraz gotówkę przywiezioną do Włoch.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Zainteresowanie bogaczy wprawdzie lekko osłabło po zwycięstwie i przejęciu władzy przez partie populistyczne, ale okazało się szybko, że nowy rząd nie zamierza nic robić w tej sprawie.

Rząd ujawnił, że już ok. 350-400 zagranicznych bogaczy zdecydowało się na płacenie podatków we Włoszech i zrobiło to w 2017 i 2018 roku. Wskazał, że podobne rozwiązania są oferowane na wyspach Jeresey, Man oraz w Szwajcarii.