Dolar coraz słabszy

Dzisiaj uwagę zwracają ostatnie "jastrzębie" komentarze członków ECB (chociaż rynek nie bierze pod uwagę scenariusza, że podwyżka stóp w maju mogłaby być wyższa od 25 punktów baz.), oraz nocne dane z Chin (nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła w marcu 88,19 mld USD przy aż 14,8 proc. r/r wzroście dynamiki eksportu) i Australii (zatrudnienie w marcu wzrosło o 53 tys., a stopa bezrobocia spadła do 3,5 proc.). Dzisiaj dolar australijski jest najsilniejszą walutą pośród G-10. Zaraz za nim plasuje się dolar nowozelandzki. Ruchy nie są jednak szczególnie duże, gdyż raczej nie należy się spodziewać, że RBA powróci do podwyżek stóp, po tym jak ostatnio nie zdecydował się na taki ruch.

fot. Chris Ratcliffe/Bloomberg

W kalendarzu uwagę zwrócą dzisiaj jeszcze dane PPI i cotygodniowe bezrobocie z USA - to wszystko o godz. 14:30. Istotniejsze dane makro, czyli odczyty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej mamy jutro.

EURUSD - tegoroczny szczyt na celowniku

Jastrzębie sygnały z Europejskiego Banku Centralnego i niższa inflacja CPI z USA, skłaniająca raczej do stwierdzenia, że podwyżka stóp przez FED w maju, będzie już tą ostatnią w cyklu - te informacje wpływają teraz na EURUSD. Efekt to mocny ruch w górę, który zbliżył notowania do tegorocznych szczytów przy 1,1032. Czy zostaną one pobite? Dzisiaj w kalendarzu makro mamy głównie dane o inflacji PPI, która od pewnego czasu wyraźnie opada w dół. Jutro kluczowe będą dane o dynamice sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej.

W rynkowym układzie sił uwagę zwraca słabość rynków akcji. Jeżeli przerodzi się to w większą korektę, to mogłoby to dać preteksty do podbicia dolara na zasadzie risk-off. Niemniej na razie konkretnych sygnałów brakuje.