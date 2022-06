Dzwon obwieścił ostatni debiut na GPW w marcu tego roku i od tego czasu żadnej spółce nie udało się namówić inwestorów do objęcia akcji na oczekiwanych warunkach. Niektórzy woleli zrezygnować już w przedbiegach: decyzję o zawieszeniu procesu IPO podjął zarząd Dr Ireny Eris. Planów giełdowych spółka jednak nie zarzuca.

– Planujemy przeprowadzić IPO i zadebiutować na GPW. Zwróciliśmy się natomiast do KNF z wnioskiem o zawieszenie postępowania, co jest pochodną obecnej sytuacji na rynku kapitałowym. Będziemy monitorować otoczenie, tak aby w odpowiednim momencie wrócić do realizacji planów - mówi Paweł Orfinger, prezes spółki.

Na ten sam krok - zawieszenie postępowania w KNF - zdecydował się Event Horizon, producent gier.