Duże emisje przed wakacjami

PGE uplasowało obligacje na 1,4 mld zł, a Bank Pekao, KGHM i Famur chcą jeszcze w drugim kwartale wejść na rynek z dużymi — jak na nasze warunki — emisjami, co może oznaczać zmniejszenie i tak niezbyt wielkiej płynności na rynku. Tymczasem ZM Henryk Kania wciąż milczą w sprawie opinii audytora, a właściwie jej braku.

Sytuacja jest co najmniej dziwaczna. Zakłady Mięsne Henryk Kania chcą uplasować nowe obligacje, ale nie mają opinii audytora do raportu finansowego za 2018 r. Nie przekreśla to jednak możliwości wyjścia do inwestorów z ofertą, ponieważ obecna ustawa o obligacjach wymaga tylko sprawozdania biegłego z badania, a nie — jak wcześniej — jego opinii. Spółka wciąż więc ma szanse na zamknięcie emisji refinansującej, jeśli oczywiście znajdzie chętnych do objęcia nowego długu. Brakiem komentarza do zaistniałej sytuacji ZM Henryk Kania nie ułatwiają...