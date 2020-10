E-rower z niezwykłym DNA

Harley-Davidson od dwóch lat wielokrotnie zapowiadał, że planuje wejście na rynek elektrycznych rowerów. Teraz słowa „coming soon” nabrały konkretnego znaczenia.

Harley mój, to jest to, kocham go. Zmienił moje życie, od kiedy poskładałem go. On wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc. Nigdy mnie nie zdradził, nie zawiódł ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze czterdzieści lat”. Pamiętacie piosenkę Dżemu z albumu „Najemnik” z 1989 r.? Nikomu chyba wtedy do głowy nie przyszło, że za 30 lat kultowy Harley-Davidson ogłosi wejście na rynek rowerów, w dodatku elektrycznych. Takie czasy.