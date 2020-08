Ekologia rozpycha się w siłowniach

Pandemia zadała branży fitness kilka mocnych ciosów, a zanosi się na to, że to jeszcze nie koniec walki.

Przed koronawirusem Polacy coraz chętniej chodzili na siłownie, ale lockdown zrobił swoje. Nie oznacza to jednak, że nagle przestaliśmy dbać o sprawność. Więcej ćwiczymy w domu. Elbląska spółka IMG, do której należy marka Gipara Fitness, właśnie pochwaliła się, że będzie sprzedawała matę treningową Ergo-Eco, która produkowana jest z pianki o nazwie Green Eva. Zapewnia, że pianka powstaje z certyfikowanych upraw trzciny cukrowej w Brazylii, a jej wytwarzanie daje ujemny bilans emisji CO 2. To propozycja dla tych, którzy czuli dyskomfort, ćwicząc na macie z tworzywa sztucznego.