Elektryczny licznik drgnął

Choć od początku roku sprzedaż e-aut jest o 100 proc. wyższa niż rok wcześniej, do miliona wciąż brakuje… prawie miliona.

Zainaugurowany przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) licznik elektromobilności wskazywał, że po polskich drogach porusza się 4987 samochodów elektrycznych (BEV i PHEV). W kwietniu jego wskazówka drgnęła. Obecnie licznik wskazuje 5642 e- -auta osobowe. Dwie trzecie to w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) — 3581, a reszta to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) — 2060. Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce wynosi obecnie 63 do...