Emilewicz: przepisy tarczy dla samorządów być może już na początku czerwca

Jeżeli parlament przyjmie w najbliższym tygodniu przepisy składające się na tarczę antykryzysową kierowane do samorządów, będą one mogły z nich korzystać już na początku czerwca, zasygnalizowała w środę wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Pytana podczas środowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach o perspektywę wejścia w życie tzw. tarczy dla samorządów, wicepremier wskazała, że jeszcze tego dnia jej eksperci rozmawiali na ten temat ze specjalistami Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich, a także że dotychczasowe zapisy zostały już przyjęte przez Radę Ministrów.



„W przyszłym tygodniu Sejm. Nie wiem, czy Senat zdąży się nimi zająć w tym samym tygodniu, czy to będzie kolejne posiedzenie” - zastrzegła Emilewicz.



„Jeśli udałoby się to przeprowadzić przez Sejm i Senat w przyszłym tygodniu, wówczas od początku czerwca mielibyśmy pierwsze przepisy, które uelastyczniałyby możliwość kształtowania budżetów miast, zwiększały dochody powiatowe z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa czy dochody miejskie i wojewódzkie z tytułu większej elastyczności w korzystaniu z tzw. korkowego” - wymieniła wicepremier.



„Wśród tych przepisów nie ma postulatów, co do których opozycja nie wypowiadałaby się też pozytywnie, więc myślę, że prace będą trwały szybko” - uznała Emilewicz.



Rozwiązania zaakceptowane przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej to według środowej informacji resortu rozwoju m.in. złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie, czy przesuniecie na drugie półrocze br. rat za janosikowe.



Projekt przewiduje np. podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa od 1 maja br. - z 25 proc. do 50 proc.



Wprowadzona w 2020 r. ma być możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych - z PIT, CIT, podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, PCC, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej - będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.



Projekt zakłada ponadto, że w 2020 r. złagodzona zostanie reguła fiskalna ograniczająca zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki (PIT, CIT itd.) wynikającego z epidemii koronawirusa.



Ministerstwo dodało, że nowe przepisy dadzą też możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. Chodzi o raty tzw. janosikowego przypadające w czerwcu i lipcu 2020 r., które będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r.



Projekt przewiduje też uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków koronawirusa. Zakłada się też możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co ma poprawić płynność samorządów.