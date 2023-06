Energa otrzymała 2,64 mld zł kredytu. Przeznaczy go na budowę elektrowni Ostrołęka C

fot. Energa / materiały prasowe

Jak poinformowała w czwartkowym komunikacie prasowym Energa, na konsorcjum banków, z którym podpisano umowę kredytową, składają się: BGK, Alior Bank, Pekao oraz niemiecki KfW IPEX-Bank i austriacki Erste Group Bank.

Zgodnie z umową 2,45 mld zł to terminowy kredyt inwestycyjny, natomiast pozostała część to dwa kredyty odnawialne przeznaczone na działalność operacyjną Energi i finansowanie podatku VAT w okresie budowy elektrowni. Spłata ma nastąpić do 15 grudnia 2036 r. Oprocentowanie zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Kredyt jest zabezpieczony m.in. poprzez hipotekę na nieruchomościach Energi.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu określonych w umowie warunków zawieszających - zaznaczyła Energa.

KfW IPEX-Bank to działający w grupie niemieckiego banku rozwojowego KfW niezależny bank kredytów eksportowych. Erste Group Bank to działająca w Europie Środkowej austriacka grupa finansowa.

Przychody na prawie 5 mld zł

W Elektrowni Ostrołęka, po zarzuceniu w 2020 r. budowy 1000 MW bloku na węgiel, powstaje blok gazowo-parowy o mocy rzędu 745 MW. Podpisany w czerwcu 2021 r. z wykonawcą - GE aneks do kontraktu na budowę elektrowni Ostrołęka C przewiduje, że blok powstanie za ok. 2,5 mld zł.

Powstająca elektrownia gazowa ma zagwarantowane przychody z rynku mocy w wysokości co najmniej 4,72 mld zł przez 17 lat, poczynając od 2026 r.

"Dzięki budowie nowoczesnego bloku parowo-gazowego w Ostrołęce będziemy mogli zagwarantować stabilne dostawy energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce. Inwestycja i niezawodność pracy sieci ma też duże znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu. Jednocześnie inwestycja w Ostrołęce jest ważnym elementem naszych działań, których celem jest neutralność emisyjna koncernu. Elastyczne moce gazowe będą uzupełnieniem produkcji z odnawialnych źródeł energii zapewniając efektywną i bezpieczną transformację polskiej energetyki w kierunku obniżenia emisji gazów cieplarnianych" – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie Energi.

3,3 mln klientów Energi

Należąca do Grupy Orlen Grupa Energa (jednostka dominująca: Energa SA z siedzibą w Gdańsku) to jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność Energi obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Własnością grupy obsługującej 3,3 mln klientów są m.in. elektrownia systemowa w Ostrołęce, elektrociepłownie w Elblągu i Kaliszu, a także elektrownia wodna we Włocławku oraz elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.