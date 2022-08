Enigma z Datawalk wdrożą system do analizy Big Data w Policji

Enigma, z grupy giełdowego Compu podpisała kontrakt z Komendą Główną Policji na budowę systemu wymiany i analizy informacji Big Data, w szczególności przepływów finansowych.

Łączna wartość kontraktu brutto to 25,6 mln zł, w tym ok. 17,6 mln zł to zlecenie podstawowe, a 7,9 mln zł stanowi część objęta prawem opcji. Udzielenie zamówienia nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przetargu otwartego, w którym ofertę złożyła tylko Enigma.

Do przetargu podeszła z systemem giełdowej spółki Datawalk. Sama Datawalk o umowie z Enigmą w sprawie wdrożenia systemu dla Policji informowała pod koniec czerwca nie podając wartości kontraktu. Według informacji PB przychody z kontraktu mają zostać podzielone po równo między partnerów.

Zlecenie na system do analizy BIG Data dla Policji to kolejny wspólny kontrakt grupy Comp z Datawalk. We wrześniu 2020 r. Comp podpisał umowę z Komendą Główną Policji o wartości około 24 mln zł brutto na dostawę systemu informacji operacyjnych. Wdrożenie opierało się na oprogramowaniu Datawalk.

W 2018 r. Datawalk była podwykonawcą przy kontrakcie na wdrożenie platformy dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który konsorcjum Compu i Symmetry realizowało dla Ministerstwa Finansów.