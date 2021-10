Exatel jest przygotowany do roli operatora strategicznego 5G

Państwowy operator telekomunikacyjny Exatel jest przygotowany do tego, żeby stać się Operatorem Systemu Sieci Bezpieczeństwa oraz udziałowcem spółki #Polskie5G - powiedział w rozmowie z PAP prezes spółki Exatel Nikodem Bończa Tomaszewski.

Bończa Tomaszewski powiedział w rozmowie z PAP, że projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) zaproponowany przez ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego dodaje nowe obszary potrzebne do dostosowania systemu cyberbezpieczeństwa do aktualnej sytuacji i przyspieszy budowę polskiej sieci 5G.

"Pojawia się tu Projekt #Polskie 5G oraz projekt powołania Operatora Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa (OSSB) i Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej (BSŁS) - tu możemy mówić o bardzo pozytywnej i fundamentalnej zmianie, dlatego że dzięki temu w materie cyberbezpieczeństwa został włączony obszar telekomunikacji" - podkreślił.

"W polskim środowisku telekomunikacyjnym bardzo długo się o tym mówiło - właściwie od czasów sprzedaży TP S.A. - że potrzebny jest specjalny operator łączności przewodowej i bezprzewodowej dedykowany do krytycznych potrzeb sektora publicznego. Projekt zakłada, że OSSB będzie nie tylko dostarczał sieci światłowodowe, ale także zbuduje sieć łączności specjalnej, czyli taką specjalną sieć komórkową dla służb. Chcemy, żeby ona od razu była dostarczana docelowo w technologii 5G, dlatego że to zapewni do tej pory niespotykaną jakość działania, zasięg i przepustowość. To będzie gigantyczny skok technologiczny" - ocenił Bończa Tomaszewski.

"Exatel jako należący do Skarbu Państwa operator telekomunikacyjny jest naturalnie predystynowany do tego, by stać się Operatorem Systemu Sieci Bezpieczeństwa, jest także przygotowany do tego, żeby zbudować i obsłużyć BSŁS oraz zgodnie z zapisami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - stać się udziałowcem spółki Polskie 5G. Jesteśmy przygotowani koncepcyjnie i merytorycznie do tego, żeby taką rolę pełnić" - dodał.

Jak wyjaśnił szef Exatela, zgodnie z zapisami projektu noweli rolą OSSB będzie dostarczenie usług dla wszystkich obszarów krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa dla "obszaru Ministerstwa Obrony Narodowej, obszaru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ratownictwa medycznego i wszelkiego rodzaju służb ratowniczych oraz dla obszaru infrastruktury krytycznej". Podkreślił, że OSSB ma zapewnić "niezawodną łączność o jakości i charakterystyce nieosiągalnej dla sieci cywilnych".

Przypomniał, że jeżeli chodzi o projekt #Polskie5G, to współpraca z komercyjnymi operatorami sieci komórkowych rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy to Polski Fundusz Rozwoju, Exatel, Polkomtel (operator sieci Plus), Grupa P4 (operator sieci Play), T-Mobile oraz Orange Polska podpisali list intencyjny.

"W trakcie prac grup roboczych omówiliśmy możliwe ramy działania sieci #Polskie5G - przez dwa lata przygotowywaliśmy się do tego, żeby uruchomić spółkę, która następnie mogłaby być operatorem takiej sieci" – dodał.

„Projekt #Polskie5G zakłada, że nie będziemy już mnożyli infrastruktury ponad potrzebę, tak jak to miało do tej pory miejsce. Wstępne planowanie pokazuje, że do pokrycia terytorium całego kraju w paśmie 700 MHz w standardzie 5G potrzebujemy ok. 8000 masztów, natomiast operatorzy dysponują ponad 20 tys. masztów, które mogłyby tę rolę spełniać. Wystarczy dobudować ok. 330 nowych masztów, żeby mieć pełne pokrycie kraju. Ta inwestycja jest względnie mała, a uzyskamy kapitalny efekt. Sieć ogólnopolska to warunek konieczny do tego, by ona spełniała warunki służb" - ocenił.

"Ja współpracę z operatorami komercyjnymi jak dotąd oceniam bardzo dobrze. Udało nam się ustalić dwie fundamentalne rzeczy - to, że taka sieć jest technicznie możliwa do uruchomienia, a po drugie, że możemy organizacyjnie i biznesowo stworzyć modele jej funkcjonowania” – powiedział Bończa Tomaszewski.

"Teraz, kiedy jesteśmy na etapie budowy prawnych fundamentów pod #Polskie5G, mam moment sprawdzenia rzeczywistego podejścia komercyjnych operatorów do tego projektu. Czym innym są bowiem konstruktywne dyskusje techniczne i biznesowe, ale prowadzone bez zobowiązań, a czym innym realne zaangażowanie w projekt" - dodał.

"Z punktu widzenia przeciętnego Polaka, który korzysta z telefonii komórkowej, wejście operatorów komercyjnych do projektu #Polskie5G oznacza, że w momencie, gdy ta sieć już ruszy, będzie miał on do niej dostęp na terenie całego kraju. Tu już nie mówimy o wybranych obszarach miejskich czy szlakach komunikacyjnych - mówimy o pokryciu całego terytorium kraju" - powiedział prezes spółki Exatel.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.