Jak zaznaczono, odpis aktualizujący ma charakter niepieniężny, obciąży wynik finansowy netto za IV kwartał 2021r. jednakże nie będzie miał wpływu na wynik EBITDA oraz na stan środków pieniężnych.

“Odpis ten wynika z niższych prognozowanych przepływów pieniężnych w segmencie maszyn górniczych opartych na ponownej ocenie przyszłych oczekiwanych wyników w świetle obecnych warunków w polskim sektorze producentów maszyn dla górnictwa kamiennego” - dodano.

Nowa prognoza uwzględnia m.in. dynamiczny wzrost w 2021 r. cen uprawnień do emisji CO2, który uprawdopodabnia realizację szybszej redukcji udziału węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce zgodnie ze scenariuszem wysokich cen CO2 przewidzianym w "Polityce energetycznej Polski do 2040 r." oraz przedłużający się proces uzgodnienia z Komisją Europejską porozumienia strony rządowej ze stroną społeczną w sprawie wygaszania w Polsce kopalń węgla energetycznego do 2049 r., co wpływa na wstrzymywanie planów inwestycyjnych przez krajowych kontrahentów Grupy Famur.

Spółka dostrzega też presję instytucji finansowych na ograniczanie finansowania branży węglowej.