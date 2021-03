Fed potwierdził utrzymanie ultraliberalnej polityki

Na zakończenie swojego dwudniowego posiedzenie Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym, bliskim zera poziomie i nie zmienić ich do 2023 r. mimo “problemów” z inflacją i większego wzrostu gospodarczego.

Fed podniósł prognozę PKB Stanów Zjednoczonych w 2021 r. z 4,3 do 6,5 proc. Równocześnie oczekuje spowolnienia rozwoju gospodarczego w 2022 r. do 3,3 proc. zaś rok później do 2,2 proc.

Szacunki dla stopy bezrobocia zostały zredukowane z 5 do 4,1 proc. na koniec 2021 r.

Oczekiwania inflacyjne zostały podniesione na bieżący rok do 2,1 proc. w przypadku PCE core z 1,8 proc. Inflacja PCE ma wynieść 2,4 proc. wobec wcześniej oczekiwanych 1,8 proc.

Prognozy Fed przewidują spowolnienie inflacji do 2 proc. w 2022 r., a następnie nieznaczny wzrost do 2,1 proc. w 2023 r. Amerykański odpowiednik banku centralnego zapowiedział, że będzie tolerował inflację nieco powyżej celu, aby nadrobić okres liczony w latach kiedy kształtowała się poniżej 2 proc.

Istotną informacją jest to, że amerykańskie władze monetarne podtrzymały swoją deklarację nie podwyższania stóp procentowych do 2023 r. Bez zmian pozostawiono także program skupu obligacji o wartości 120 mld USD miesięcznie. Podkreślono, że taka skala zakupów zostanie utrzymana, dopóki nie zostanie osiągnięty „znaczący dalszy postęp” w realizacji celów w zakresie zatrudnienia i inflacji.

Po spowolnieniu tempa ożywienia, ostatnio pojawiły się lepsze wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia, chociaż sektory najbardziej dotknięte pandemią pozostają słabe - stwierdził FOMC w oświadczeniu.

Siedmiu z 18 przedstawicieli władz Fed zadecydowało o podwyżce stóp procentowych w 2023 r. w porównaniu z 5 w grudniu.

Po opublikowaniu decyzji Fed, spadła rentowność 10-letnich benchmarkowych obligacji skarbowych. Wcześniej osiągnęła ona najwyższy poziom od wybuchu pandemii w marcu ubiegłego roku.

Zwyżką zareagowały też główne indeksy giełd NYSE i Nasdaq.