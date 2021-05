Finanse, logistyka, telekomunikacja – w tych branżach widać wyraźne ożywienie

Kwiecień był pierwszym od sierpnia miesiącem, w którym sytuacja w sektorze usług w Europie Zachodniej poprawiła się – wynika z najnowszych danych PMI. Coraz większa część branż jest immunizowana na efekty obostrzeń, organizm gospodarczy zaczyna się bronić przed kryzysem. Istotne znaczenie mają pozytywne oczekiwania związane ze szczepieniami.

Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł w kwietniu 50,5 pkt względem 49,6 pkt miesiąc wcześniej, co oznacza, że firmy usługowe odnotowały poprawę koniunktury w stosunku do marca. To pierwszy raz od sierpnia 2020 roku, kiedy PMI dla sektora usług jest powyżej 50 pkt – granicy, która wskazuje na to czy sytuacja w branży się poprawiła czy pogorszyła względem poprzedniego miesiąca. Jest to pozytywne zaskoczenie, ponieważ kwiecień był miesiącem ostrych restrykcji w wielu krajach.