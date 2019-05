Firmy wróżą dobry rok

W tym roku wszystkiego będzie więcej: zagranicznych wyjazdów motywacyjnych, uczestników i przychodów dla branży — prognozują firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel (SOIT), które w tym roku obchodzi 10-lecie.

W ubiegłym roku 22 członków SOIT miało 213,4 mln zł przychodów, w tym przewidują 224,4 mln zł. Ponieważ swój udział w rynku firm organizujących zagraniczne wyjazdy incentive szacują na 33 proc., to jego wartość w 2018 r. oceniają na 652,9 mln zł. W ubiegłym roku firmy z SOIT zorganizowały 646 zagranicznych wyjazdów incentive, a w tym zakładają wzrost do 695. Średnia długość wyjazdów do Europy urosła w ubiegłym roku z trzech do czterech dni, a poza Europę spadła z ośmiu do siedmiu. Średnia liczebność grup obsługiwanych przez firmy wyniosła w ubiegłym roku 42, a w tym jest prognozowana jest na 43.