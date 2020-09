Fitch: zadłużenie zagraniczne to pięta achillesowa

Amerykańska agencja ratingowa potwierdziła ocenę długoterminowej zdolności kredytowej Polski na poziomie A-.

Fitch utrzymał rating Polski na poziomie A— z perspektywą stabilną. Największa część analizy traktuje o pandemii koronawirusa oraz sposobie ochronienia gospodarki przed jej negatywnym wpływem na rynek pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Eksperci agencji wskazują, że dno kryzysu zostało już osiągnięte, czego dowodem jest wzrost sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w lipcu. Ostatnie doniesienia o zwiększonej liczbie dziennych przypadków zachorowańmogą jednak oznaczać przywrócenie przez rządzących przynajmniej części ograniczeń. Byłoby to szczególnie bolesne dla rynku pracy, bo — jak zaznacza Fitch — większość rządowych programów wspierających płace pracowników wygasa z końcem września. W przyszłym roku Polska będzie miała jednak dostęp do dużych funduszy z nowego unijnego budżetu, które pomogą sfinansować szybszy powrót do wzrostu.