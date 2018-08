Gazetki promocyjne sklepów można mieć w telefonie – poznaj Kimbino

20 sierpnia ruszył serwis Kimbino.pl, na którym zamieszczane są gazetki promocyjne najbardziej popularnych marketów i sklepów w Polsce. Ten pomysł na przeglądanie aktualnych promocji jest wygodny dla użytkownika i przyjazny dla środowiska.

Dlaczego powstał serwis Kimbino?

Potrzeby internautów oraz ochrona środowiska – to dwa powody, dla których zdecydowano się stworzyć portal Kimbino.pl. Dzisiaj użytkownicy szukają informacji o promocji czy konkretnym produkcie w internecie, a dopiero potem wybierają się na zakupy. Poza tym ma być ekologicznie. Autorzy Kimbino.pl zachęcają do ochrony środowiska i namawiają, by odejść od tradycyjnej, papierowej gazetki.

Kimbino wie, gdzie są zniżki

Serwis na bieżąco publikuje najnowsze gazetki z ofertami specjalnymi i promocjami z marketów i sklepów. Obniżki produktów oraz wszelkie wyprzedaże w danym miejscu będą od razu prezentowane w portalu kimbino.pl

Na stronie znalazły się między innymi sklepy z kategorii: hipermarkety, elektronika, mieszkalnictwo i ogrodnictwo, obuwie i odzież sportowa, drogerie i kosmetyki i inne. Wszystko zostało dokładnie rozpisane, dzięki czemu poruszanie się po stronie jest bardzo intuicyjne.

Kimbino to dostęp do gazetek non stop

Ulotki z ofertą marketów i sklepów są dostępne na stronie internetowej przez cały czas. Podział na kategorie oraz dni tygodnia ułatwia poruszanie się po witrynie. Co więcej, nieaktualne już gazetki też są dostępne. Nowe informacje o promocjach i ofertach dotrą do użytkowników Kimbino szybciej niż gazetki do tradycyjnych skrzynek pocztowych.

Kimbino.pl również w aplikacji

Aplikacja mobilna ma pojawić się we wrześniu i kolejna wygoda, jaką oferuje Kimbino. Użytkownicy mogą korzystać z niej bez logowania lub utworzyć konto. Dzięki stworzeniu profilu możliwy będzie wybór najczęściej odwiedzanych sklepów i dodania ich do „moich ulubionych”. System pozwoli też na wprowadzenie GPS z adresem sklepu.

Autorzy Kimbino.pl podkreślają, że każdy kto chce szybko i w każdym momencie sprawdzić promocje w danym sklepie, koniecznie powinien skorzystać z ich strony. Zarówno na laptopie, jak i smartfonie, poprzez wspomnianą już aplikację mobilną.

Kontakt:

e-mail: info@kimbino.com

web: www.kimbino.pl

