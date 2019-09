GITD: od przejęcia systemu Viatoll do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło 1,7 mld zł

Od przejęcia systemu Viatoll przez Główny Inspektor Transportu Drogowego do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęła kwota 1,7 mld zł, co stanowi kwotę 5,4 mln zł dziennie - podał w środę GITD. 53 proc. wpływów pochodzi z autostrad, 34 proc. z dróg ekspresowych i 13 proc. z dróg krajowych.

W listopadzie ub.r. Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) przejął obecny system poboru opłaty elektronicznej pobieranej za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych. Obecnie funkcjonujący system poboru opłaty elektronicznej zawiera nieadekwatne rozwiązania technologiczne, co oznacza konieczność zastąpienia ich nowym systemem.



Jak wskazał GITD, od przejęcia systemu przez Skarb Państwa do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęła kwota 1,7 mld zł, co stanowi kwotę 5,4 mln zł dziennie. 53 proc. wpływów pochodzi z autostrad, 34 proc. z dróg ekspresowych i 13 proc. z dróg krajowych. "Równolegle z przejęciem rozpoczęliśmy prace nad budową Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat, który wykorzystywać będzie technologię satelitarną i będzie miał otwartą architekturę, co w przyszłości umożliwi rozbudowanie go o kolejne moduły" – powiedział szef Inspekcji Alvin Gajadhur.



Przypomniał, że nowy KSPO ma zostać wdrożony i uruchomiony w 2021 r. i zastąpi dotychczas użytkowany. Pracami nad tym projektem zajmuje się zespół Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat GITD, w którym pracują m.in. eksperci z obszaru IT, systemów transportowych i drogowych.



Jak zaznaczył dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego - Instytutu Łączności Jerzy Żurek, obecnie skupiamy się na wysokopoziomowym projekcie technicznym konkretnego systemu, który został przyjęty do realizacji. "Zrealizowaliśmy prototypy najistotniejszych modułów z punktu widzenia poboru opłaty, czyli modułu przetwarzania danych strumieniowych wraz z interfejsem wejściowym do systemu centralnego, modułu wirtualnych bramownic oraz modułu ratingu, żeby dokonać faktycznego naliczenia opłaty za przejechany odcinek" - wyjaśnił.



Z danych GITD wynika, że głównym założeniem zrealizowanego prototypu było m.in. zapewnienie pełnej kontroli nad procesem poboru opłat oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, czy uwzględnienie typów pojazdów objętych opłatą, tj. DMC oraz klasy emisji spalin. Wskazano też, że prototyp modułów systemu został opracowany tak, aby możliwe było jego skalowanie oraz była zapewniona wysoka dostępność poszczególnych usług. Dodano, że efektem końcowym przetwarzania są wygenerowane zdarzenia przeliczone na opłaty za przejazdy odcinkami płatnymi.



"Dla nas ważne jest, aby nowy system był przyjazny dla użytkowników i aby dane zawarte w nim były bezpieczne" – dodała p.o. zastępcy GITD Anita Oleksiak.