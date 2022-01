Grupa FAMUR to wyjątkowe miejsce pracy, w którym wieloletnia tradycja i doświadczenie przenikają się z działaniami zmierzającymi do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki.

Firma, choć powszechnie kojarzona z branżą okołogórniczą, w swoich inwestycjach skupia się na odnawialnych źródłach energii. Pierwszy krok to oferta projektowania, budowy i zarządzania przemysłowymi farmami fotowoltaicznymi. FAMUR nie chce się jednak ograniczać do energii słonecznej. Wierzy bowiem, że wsparcie dla zielonej energetyki i perspektywicznych gałęzi przemysłu będzie miało istotny wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy.

Dzięki bogatemu doświadczeniu FAMUR dysponuje zapleczem intelektualnym, operacyjnym i produkcyjnym, dlatego może odpowiedzialnie i elastycznie kształtować przyszłość, dbając zarówno o cele biznesowe jak i społeczne.

Do 2024 roku co najmniej 70 proc. przychodów Grupy FAMUR będzie niezależna od górnictwa węgla energetycznego. Jak firma chce to osiągnąć?

1.Rozwijając działalność w sektorze fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B.

2.Inwestując w nowe segmenty działalności związane z zieloną transformacją energetyczną.

3.Inwestując w perspektywiczne branże przemysłowe.

Spółka stawia także na optymalizację działalności własnych zakładów produkcyjnych i serwisu, aby redukować ich emisyjność.

Cel jest jasny – krok po kroku zmierzać w stronę zielonej transformacji i tworzyć firmę przyszłości. Go Green. Go FAMUR.

Grupę FAMUR tworzy obecnie 58 spółek (na świecie), w których zatrudnionych jest 2,5 tys. pracowników. Informacje o karierze w Grupie FAMUR można znaleźć >>TUTAJ<<