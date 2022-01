Goldman Sachs: strefa euro będzie rosła szybciej niż USA

Prognoza amerykańskiego banku inwestycyjnego zakłada, że w 2022 r. PKB Eurolandu wzrośnie o 4,4 proc. Dla Stanów Zjednoczonych oczekiwana jest tymczasem wartość na poziomie 3,5 proc. Z kolei projekcja na rok 2023 mówi o wynikach wynoszących odpowiednio 2,5 i 2,2 proc.

Goldman Sachs podkreśla, że są dwa główne czynniki wspierające szybszy rozwój w Europie. Pierwszym jest łatwiejsza kontrola przebiegu infekcji co pozwala na uniknięcie wprowadzania długotrwałych i uciążliwych ograniczeń i restrykcji ograniczających potencjał wzrostowy. Drugim jest przewidywane utrzymanie akomodacyjnej polityki fiskalnej, w przeciwieństwie do tego co oczekuje się dla Stanów Zjednoczonych i Fed.

Goldman wskazuje również na impuls płynący ze strony uzgodnionego funduszu wspierającego odbudowę po pandemii o wartości 750 mld EUR, z którego środki będą wpływać do poszczególnych krajów przez cały 2022 r.