Gov_Lab ułatwi życie MŚP

Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrali uczestników 5. edycji programu Gov_LAB. Dzięki niemu przedstawiciele administracji samorządowej zdobędą wiedzę i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług wspierających przedsiębiorców.

Wyzwanie: Paweł Chaber, ekspert w departamencie analiz i strategii w PARP, podkreśla, że celem Gov_Lab jest jak najlepsze dopasowanie oferty urzędów do potrzeb przedsiębiorców.

Do PARP wpłynęło dziewięć projektów, z czego siedem spełniło wymagania agencji. Uczestnikami programu Gov_LAB będą trzy zespoły projektowe. Pochodzą one z gmin: Bieruń, Ogrodzieniec i Kawęczyn. Pierwszy chce opracować rozwiązania dla przedsiębiorców zachęcające do uruchomienia biznesu w Bieruniu. Pomogą one gminie w konkurowaniu z innymi ośrodkami Górnego Śląska. Kolejny projekt dotyczy wsparcia przedstawicieli biznesu, m.in. z branży hotelarskiej i gastronomicznej, działających w Ogrodzieńcu. Ostanie wybrane przez PARP przedsięwzięcie ma na celu pozyskanie inwestorów biznesowych. Kawęczyn jest gminą typowo rolniczą. Jej przedstawiciele chcą opracować instrument wsparcia, który zachęci przedsiębiorców do lokowania swoich biznesów na tym terenie.

– Celem Gov_LAB jest jak najlepsze dopasowanie oferty urzędów do potrzeb przedsiębiorców. Wyjątkowość programu polega na tym, że uczymy przedstawicieli administracji, jak tworzyć innowacje. Staramy się zmienić podejście pracowników urzędów do obsługi przedsiębiorców, którzy powinni być traktowani jak ich klienci – mówi Paweł Chaber, ekspert w departamencie analiz i strategii w PARP.

Realizacja wybranych projektów rozpocznie się w pierwszym kwartale.