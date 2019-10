Grant Thornton: po dwóch latach spadków produkcja prawa w Polsce przyspiesza

Po dwóch latach silnych spadków produkcja prawa w Polsce przyspiesza, w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przyjęto 17,4 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych, o 5,9 proc. więcej rdr - informuje firma Grant Thornton w raporcie „Barometr stabilności otoczenia prawnego”.

"Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania – po trzecim kwartale 2019 r. – nie są optymistyczne. Od początku lipca do końca września 2019 r. uchwalono w Polsce 5 tys. 647 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Jest to wynik o 6,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - poinformowano w raporcie.



Dodano, że w trzech pierwszych kwartałach tego roku produkcja prawa w Polsce wyniosła 17 tys. 419 stron, co oznacza wzrost, o 5,9 proc. rok do roku. Według autorów raportu to zła wiadomość, ponieważ w dwóch ostatnich latach (2017 i 2018) liczba nowych aktów prawnych istotnie spadała.



Według partnera w Grant Thornton Tomasza Wróblewskiego poprzednie dwa lata przyzwyczaiły nas do dobrych wiadomości. "Większość kwartałów roku 2017 i 2018 przynosiło spadki produkcji prawa w ujęciu rocznym i zaczęliśmy mieć nadzieję, że ta zmiana jest trwała, dzięki czemu w ciągu kilku lat być może doznamy faktycznej, zauważalnej stabilizacji otoczenia prawnego" - zwraca uwagę cytowany w raporcie Wróblewski.



"Niestety ostatnie kwartały osłabiają tę nadzieję. Wzrost produkcji prawa powrócił i wszystko wskazuje na to, że rok 2019 będzie czwartym pod względem zmienności przepisów rokiem w historii" – dodał Wróblewski.



Zgodnie z raportem, jeżeli przyjąć teoretyczne założenie, że dynamika wzrostu o 5,9 proc. utrzyma się w czwartym kwartale, to w całym 2019 roku przyjętych zostałoby 21 524 stron maszynopisu aktów prawnych, czyli o 1199 stron więcej niż w 2018 r. Oznaczałoby to, że produkcja prawa utrzyma się na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2012-2018, a więc do okresu wzmożonej zmienności otoczenia prawnego.



Jak zauważono, choć produkcja prawa jest obecnie o blisko 40 proc. niższa niż w rekordowym 2016 r., z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw i obywateli nadal jest bardzo duża. Obliczono, że jeśli chcieliby oni przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, to w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. mieliby do przeczytania 92 strony każdego dnia roboczego i musieliby na to poświęcić średnio co najmniej 3 godziny i 4 minuty dziennie. Zastrzeżono, że to konserwatywne założenie przewidujące, iż na jedną stronę potrzeba średnio 2 minuty.



"Warto mieć świadomość, że byłby to jednak nadal zaledwie wstęp do pełnego zrozumienia wchodzących w życie zmian w prawie – zdecydowana większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to nowelizacje starych aktów prawnych, a więc zawierają one jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. Aby poznać ich sens, należy odnieść nowe akty prawne do tekstów źródłowych, a to oznaczałoby konieczność analizy wielokrotnie większej liczby stron przepisów" - podkreślono.



Wróblewski przyznał, że mierzenie jakości prawodawstwa liczbą stron nowych aktów prawnych jest pewnym uproszczeniem, choćby dlatego, że nie każdy przepis dotyczy każdego obywatela czy przedsiębiorcy.



"Jednak – mimo całej ułomności tego wskaźnika – świetnie pokazuje on, jak produkcja prawa w ostatnich 15 latach wystrzeliła w górę i częściowo wyrwała organom państwa spod kontroli, stając się silną barierą w rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki. Przedsiębiorca planujący inwestycję nie może mieć w Polsce pewności, w jakich warunkach prawnych będzie funkcjonował, kiedy proces inwestycyjny się zakończy" - ocenia Wróblewski.



Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton w lutym 2015 r. zainaugurowała swój projekt badawczy „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”, w ramach którego monitoruje na bieżąco zmienność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne.