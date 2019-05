Grecos też lata z Modlina

Wyspecjalizowane w wyjazdach do Grecji biuro podróży dołączyło do TUI i Itaki, które oferują wyloty czarterowe z podwarszawskiego portu.

Od 30 maja klienci Grecosa, który w ubiegłym roku miał blisko 522,8 mln zł przychodów i był pod tym względem piątym touroperatorem, będą latać do Grecji z 10 portów.

- Zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty wakacji o wyloty z lotniska w Modlinie już w sezonie 2019, bo musimy reagować na sytuację rynkową jednocześnie wsłuchując się w głosy naszych klientów – mówi Wojciech Skoczyński, prezes Grecosa.

Od końca maja ruszą wyloty na Kefalonię, największą z Wysp Jońskich. Będą odbywały się w każdy czwartek do 10 października. Od 2 czerwca Grecos sprzedaje też z Modlina wyloty na Kretę. Będą odbywały się w każdą niedzielę do 20 października.

– W porozumieniu z zarządem portu lotniczego Warszawa-Modlin znaleźliśmy korzystne rozwiązania, które odczują wszystkie strony – mówi Wojciech Skoczyński.

Klienci, którzy dokonają rezerwacji do 14 czerwca, dostaną darmowy parking. Dzięki niższym kosztom lotniskowym w Modlinie cena wakacji z wylotem z tego portu jest niższa. Grecos zapewnia, że czas obsługi pasażerów przy wylocie i powrocie wynosi średnio 25 minut.

Pierwszym touroperatorem w Modlinie był TUI. Jeszcze przed weekendem majowym zaoferował klientom wyloty z tego portu do Tunezji, a wkrótce do oferty doda trasy do Turcji i Albanii. Na początku maja Itaka, pierwszy w Polsce touroperator, zaoferowała z Modlina loty czarterowe do Malagi w Hiszpanii.