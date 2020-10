Grupa TMF zatrudni 300 osób w Katowicach

Międzynarodowa Grupa TMF, świadcząca administracyjne usługi biznesowe dla firm, w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza zatrudnić 300 pracowników w nowo tworzonym Europejskim Centrum TMF Group. Obecnie w oddziałach spółki w Warszawie i Katowicach pracuje łącznie blisko 500 osób.

Polski oddział TMF należy do największych w strukturach tej globalnej firmy. Obsługuje ponad 800 polskich i międzynarodowych klientów w zakresie księgowości i podatków, obsługi kadrowo-płacowej oraz sekretariatu korporacyjnego.



Jak podali w środę przedstawiciele firmy oraz władz Katowic, tworzące się w stolicy Górnego Śląska Europejskie Centrum TMF Group rozpoczęło właśnie rekrutację pracowników. W pierwszej kolejności poszukiwane są osoby z doświadczeniem w jednym z obszarów specjalizacji firmy i - ze względu na bezpośredni kontakt z klientami - biegle władające angielskim, niemieckim lub francuskim.



Pracownicy katowickiego Centrum mają świadczyć usługi dla klientów z Anglii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Francji, Włoch, Belgii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Luksemburga, a także dla firm mających siedziby na Wyspach Normandzkich - Guernsey i Jersey.



"Rekrutację rozpoczynamy od doświadczonych specjalistów, którzy później do swoich działów będą zatrudniać mniej doświadczonych, ale wyjątkowo zdolnych i chcących się uczyć kolegów po fachu" – poinformowała dyrektor zarządzająca polskiego i ukraińskiego oddziału TMF Group Joanna Romańczuk, cytowana w środowym komunikacie spółki i Urzędu Miasta w Katowicach.



W odróżnieniu od centrów usług wspólnych (z ang. shared service centres) pracownicy Europejskiego Centrum TMF Group w Katowicach nie będą świadczyli usług wewnątrz organizacji, ale będą odpowiedzialni bezpośrednio za doradztwo klientom firmy w obszarach kadr i płac, podatków i księgowości oraz tzw. sekretariatu korporacyjnego.



Z decyzji TMF o rozszerzeniu działalności w Katowicach cieszą się samorządowcy. "Katowice są unikalnym miejscem na inwestycyjnej mapie Europy Środkowo-Wschodniej, co potwierdza wielu inwestorów, decydujących się najpierw na ulokowanie swoich centrów w naszym mieście, a następnie rozszerzanie zakresu ich funkcjonowania" - skomentował prezydent miasta Marcin Krupa, podkreślając dobrą lokalizację Katowic, dostępność dobrze wykształconych pracowników oraz poprawiającą się jakość życia w mieście.