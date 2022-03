Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Hakerzy ukradli kryptowaluty z internetowej gry Axie Infinity, informuje The Telegraph.

Wartość łupu to ok. 600 mln USD. Oznacza to jedną z największych kradzieży w dotychczasowej historii kryptowalut. Hakerzy włamali się do gry w ubiegłym tygodniu a kradzież wyszła na jaw kiedy jeden z graczy próbował bez skutku wycofać swoje kryptowaluty.