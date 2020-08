Hyundai mocno podpina się pod napięcie

Koreański koncern zmienia strategię na rynku elektrycznych samochodów i przesiada się do... nowej marki

Hyundai zostawił sobie duże newsy na drugą połowę wakacji, bo jak inaczej określić powołanie nowej submarki, jeśli nie wydarzeniem przełomowym? Motoryzacja znajduje się na progu kolejnego etapu ewolucji, a to zawsze okazja do nowego początku i restartu. W przypadku nazwy Koreańczycy postanowili nie ryzykować i po raz kolejny wykorzystają nazwę „ioniq”, która ma już we flocie Hyundaia konotacje elektryczne. Tak nazywał się projekt badawczo-rozwojowy poświęcony przyjaznemu dla środowiska transportowi i tak też nazywa się wprowadzony na rynek cztery lata temu model. Koreański koncern pozwolił więc nazwie ewoluować i teraz odda ją nowej submarce samochodów elektrycznych.