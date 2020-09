Impet gospodarczego ożywienia słabnie

Po prostej fazie ożywienia przyszedł czas na trudniejszą — to główny wniosek ekonomistów po sierpniowych danych.

Sierpień przyniósł serię rozczarowujących danych z polskiej gospodarki, zwiastujący zadyszkę po gwałtownym, postlockdownowym odbiciu notowanym w czerwcu i lipcu. Najpierw w piątek rozczarowała produkcja przemysłowa, która choć była wyższa niż w sierpniu 2019 r. o 1,5 proc., to jednak była znacznie słabsza, niż spodziewali się ekonomiści prognozujący wzrost o 2,7 proc. W poniedziałek nadeszła kolejna dawka złych wieści. Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła zaledwie o 0,5 proc., przy rynkowym konsensie na poziomie 2,6 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa spadła aż o 12,1 proc., podczas gdy rynek oczekiwał nieco płytszego spadku — na poziomie 9,5 proc. Tak złe informacje mogą poddawać pod wątpliwość opinie największych optymistów o szybkim i bezproblemowym powrocie gospodarki do rzeczywistości sprzed koronawirusowego koszmaru, choć ekonomiści twierdzą, że to bardziej urealnienie sytuacji po pierwotnym nadrabianiu zakupowych i produkcyjnych zaległości.