Indie importują rekordowe ilości oleju jadalnego

W sierpniu sprowadzono do Indii rekordowe ilości oleju palmowego. Zapasy są gromadzone przed nadchodzącym sezonem festiwalowym, donosi Reuters.

Według danych organizacja handlowej Solvent Extractors’ Association of India (SEA), w sierpniu 2023 r. import oleju jadalnego wzrósł o 5 proc. osiągając rekordowy poziom 1,85 mln ton, przy czym rafinerie zakupiły ponad 1 mln ton oleju palmowego drugi miesiąc z rzędu.

W lipcu import wyniósł 1,76 mln ton.

Z kolei według średnich szacunków dealerów import oleju palmowego wzrósł z 1,09 mln ton w lipcu do 1,12 mln ton w sierpniu, najwięcej od dziewięciu miesięcy.

Średni miesięczny import oleju jadalnego (według danych SEA) w roku finansowym 2021/2022 wynosił 1,17 mln ton.

Popyt detaliczny był umiarkowany, ale branża spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach wzrośnie.

Jak wynika z danych dealerów, do kraju sprowadzono o 11,5 proc. więcej oleju słonecznikowego w porównaniu z miesiącem wcześniej do 365 tys. ton, najwięcej od siedmiu miesięcy, podczas gdy import oleju sojowego zwiększył się o 3,7 proc. do 355 000 ton.