Inflacja CPI w USA wzrosła w marcu o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca i 8,5 proc. rok do roku - wynika z wtorkowych danych Bureau of Labor Statistics. W ujęciu rocznym ceny konsumenckie rosły najmocniej od grudnia 1981 roku.

Marcowe odczyty inflacji CPI okazały się tożsame z oczekiwaniami analityków.