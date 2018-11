Jack Ma potwierdził przynależność do Komunistycznej Partii Chin

Jack Ma, współzałożyciel najcenniejszej chińskiej firmy, został oficjalnie potwierdzony jako członek Komunistycznej Partii Chin w państwowej gazecie, informuje Bloomberg.

Ma, współzałożyciel i przewodniczący giganta e-commerce Alibaba Group Holding Ltd., jest jedną ze 100 osób, które Komunistyczna Partia Chin uhonoruje w ramach obchodów upamiętniających 40 lat od rozpoczęcia reform gospodarczych kraju i otwarcia na świat. Podobnego zaszczytu dostąpią również między innymi Pony Ma dyrektor generalny Tencent Holdings Ltd., Robin Li prezes Baidu Inc. oraz gwiazda koszykówki Yao Ming.



Prowadzona przez prezydenta Xi Jinpinga polityka, w ramach której Partia Komunistyczna odgrywa wiodącą rolę we wszystkich aspektach życia społecznego, sprawiła że granica pomiędzy biznesem i polityką zaciera się.



- Obserwujemy coraz bliższe relacje między wiodącymi chińskimi firmami internetowymi a rządem, ponieważ rząd postrzega je jako jeden z najskuteczniejszych sposobów realizacji swoich inicjatyw politycznych - powiedział w rozmowie z Bloombergiem Mark Natkin, dyrektor zarządzający Marbridge Consulting.



- Bycie członkiem partii to w gruncie rzeczy uznanie prawowitości partii i niekoniecznie oznacza szczególnie wysoki poziom aktywności politycznej - dodał.



Pod przewodnictwem Deng Xiaoping Chiny rozpoczęły w 1978 roku reformy gospodarcze, które odeszły od tradycyjnej doktryny komunistycznej i pozwoliły na prywatną przedsiębiorczość. Doprowadziło to w końcu do silnego wzrostu, który sprawił, że kraj ten stał się drugą co do wielkości gospodarką na świecie, za Stanami Zjednoczonymi.



Opublikowana przez dziennik "People's Daily" lista 100 wybitnych osób, które mają być uhonorowane w 40. rocznicę powstania kraju, jest udostępniana do wglądu do 30 listopada. Oprócz liderów biznesu i gwiazd sportu, lista obejmuje naukowców, astronautów i artystów.



Ma jest najbogatszym człowiekiem w Chinach, którego wartość netto według Bloomberg Billionaires Index szacowana jest na 38,4 mld USD.



Koncern Alibaba, który dominuje w handlu elektronicznym w Chinach i rozwinął szeroki wachlarz dodatkowych przedsiębiorstw, wszedł na giełdę w 2014 r. – był to największy debiut giełdowy w historii nowojorskiej giełdy. Ma zapowiedział wówczas, że inwestorzy będą trzecim priorytetem firmy, po klientach i pracownikach. Pomimo tegorocznej obniżki kursu akcji, Alibaba jest wyceniany na ponad 400 mld USD i plasuje się w pierwszej dziesiątce najcenniejszych firm na świecie.