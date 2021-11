Japonia obniża perspektywy gospodarcze

Warunki gospodarcze w Japonii ulegają pogorszeniu co skłoniło tamtejsze władze do zweryfikowania w dół swoich ocen dotyczących koniunktury. To pierwsze obniżenie perspektyw od ponad dwóch lat, informuje Reuters.

Opracowywany przez tamtejszą radę ministrów wskaźnik obrazujący bieżące warunki gospodarcze i obejmujący produkcję przemysłową, zatrudnienie i sprzedaż detaliczną obniżył swoją wartość we wstępnym oszacowaniu na listopad 2021 r. do 87,5 pkt. To o 3,8 pkt mniej niż miesiąc wcześniej i trzeci z rzędu spadek. Skala spadku była najwyższa od maja 2020 r.

W rezultacie rząd obniżył swoją perspektywę do poziomu „pogorszenie” z „poprawa”. To pierwsza taka redukcja oceny od sierpnia 2019 r.

Z kolei indeks wyprzedzających wskaźników ekonomicznych, używany do przewidywania kierunku gospodarki na kilka miesięcy do przodu, spadł we wrześniu o 1,6 pkt do 99,7, najniższego poziomu od siedmiu miesięcy.

Oczekuje się, że trzecia na świecie pod względem wielkości gospodarka odnotowała w kwartale lipiec-wrzesień 2021 r. spadek PKB rzędu 0,8 proc., za co w największym stopniu ma odpowiadać spadek konsumpcji będący wynikiem wprowadzanych, lub przedłużanych restrykcji związanych z nowymi przypadkami Covid-19.