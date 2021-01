Jarosińska-Jedynak: do końca kwietnia trzeba przedstawić Krajowe Plany Odbudowy

Do końca kwietnia państwa UE mają przedstawić Krajowe Plany Odbudowy, potem będą one negocjowane z Komisją Europejską - powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Środki z Europejskiego Planu Odbudowy powinny do nas trafić w br. - dodała.

MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAKMarek Wiśniewski