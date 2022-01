Już zaczyna się podkupowanie dołków?

Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich dobijają do 1.9%, czyli poziomów widzianych po raz ostatni w końcówce 2019 roku, przed pandemią. Podobnie rentowności niemieckich papierów, które wyszły nad kreskę. Rynek obawia się, że banki centralne zostaną zmuszone do silniejszego schłodzenia aktywności w celu opanowania wzrostu cen.

W przypadku amerykańskiej Rezerwy Federalnej oznaczałoby to więcej niż jedną podwyżkę na kwartał. Ropa zareagowała wzrostami po informacjach o eksplozji kluczowego rurociągu z Iraku do Turcji. Ostatnie informacja wskazują jednak, że jeszcze dziś przepływ zostanie wznowiony w normalnej ilości. Kontrakt terminowy na S&P 500 znalazł się w okolicy wsparcia na 4500 pkt., a podczas otwarcia środowej sesji na Starym Kontynencie zdecydowanie przeważa kolor czerwony, choć w pierwszej godzinie handlu kasowego indeksy zaczęły odbijać. Po wczorajszym rozczarowaniu wynikami Goldman Sachs, dziś rezultaty swojej działalności przedstawią Bank of America oraz Morgan Stanley. Warto zwrócić również uwagę na wyniki Procter & Gamble.

Opublikowane dziś dane o grudniowej inflacji z Wielkiej Brytanii zaskoczyły po wyższej stronie, a dynamika wzrosła do 5.4% r/r z 5.1% r/r w listopadzie, co jest najwyższym poziomem od 3 dekad. Podsyca to oczekiwania na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Notowania GBPUSD pozostają jednak stabilne w okolicach 1.36. Dziś za po południu okazję na temat terminu kolejnych podwyżek stóp procentowych okazję będzie miał wypowiedzieć się szef BoE Bailey.

W kalendarium uwagę należy zwrócić jeszcze na dane o inflacji w Kanadzie, które w przypadku zaskoczenia in plus będą zwieszały presję na BoC i szybkie podwyżki stóp. Eurodolar po wczorajszych w kierunku 1.1330 związanych ze wzrostem rentowności w USA częściowo odreagowuje wczorajsze spadki. Opublikowany wczoraj regionalny indeks aktywności w rejonie Nowego Jorku okazał się zaskakująco słaby i osunął się do -0.7 pkt. z 31.9 pkt. odnotowanych w grudniu. Dziś opublikowane zostaną dane z rynku nieruchomości. Zaskakująco stabilne pozostają natomiast notowania złota, które zawieszone są w przedziale 1810-1820 USD za uncję.