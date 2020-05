Kolejne bankructwo dużego detalisty w USA

Neiman Marcus Group, właściciel sieci kilkudziesięciu luksusowych domów towarowych w USA, wystąpił o ochronę przed roszczeniami wierzycieli. To kolejna ofiara epidemii koronawirusa.

Wierzyciele przejmą kontrolę nad Neiman Marcus, wynika z dokumentów złożonych w sądzie w Houston. Firma będzie nadal działać podczas procesu naprawczego, co będzie możliwe dzięki wyłożeniu przez wierzycieli 675 mln USD. Neiman Marcus ma wyjść z bankructwa na początku jesieni tego roku. Jego zadłużenie ma być wówczas niższe o ok. 4 mld USD. Dług, który przyczynił się do upadku firmy, jest wynikiem lewarowanego wykupu spółki w 2013 roku przez jej obecnych właścicieli: Ares Management Corp. i Canada Pension Plan Investment Board.