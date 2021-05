Koniec ery Merkel

W dniach 17-19 maja odbędzie się XVII edycja Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych działające przy Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Warszawskim zaprasza na XVII edycję Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego, stwarzającego corocznie przestrzeń do debaty nad kluczowymi aspektami w stosunkach polsko-niemieckich.

26 września odbędą się wybory do Bundestagu, w których Niemcy wybiorą swoich przedstawicieli do izby niższej parlamentu i wpłyną tym samym na kształt przyszłego rządu, co przełoży się na polityczny układ sił zarówno w RFN, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Wrześniowa elekcja jest warta uwagi również z innego powodu, otóż może być ona postrzegana jako niezwykle istotna cezura czasową, która wyznaczy koniec trwającej prawie 16 lat „ery Merkel”, gdyż dotychczasowa kanclerz Niemiec zapowiedziała, że nie zamierza ubiegać się o reelekcję. Tak doniosłe wydarzenie stanowi niepowtarzalną okazję do debaty nad bilansem rządów Angeli Merkel, której decyzje, jako szefowej rządu największej gospodarki w Unii Europejskiej, oddziaływały także na sytuację w Polsce.

Od listopada 2005 roku, kiedy to Merkel objęła urząd kanclerza Niemiec, do maja 2021 roku Polska doświadczyła 6 premierów wywodzących się z różnych środowisk politycznych i prezentujących inne poglądy w zakresie polityki zagranicznej. W obliczu przetasowań na polskiej scenie politycznej pani kanclerz i pozostali niemieccy decydenci stanęli przed wyzwaniem utrzymania współpracy oraz partnerstwa ze wschodnim sąsiadem. Jak bardzo istotna była „era Merkel” w historii kontaktów polsko-niemieckich ukazuje fakt, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego polski eksport do Niemiec wzrósł z 20,142 mld euro w 2005 roku, do 56,794 mld euro w 2017 roku, w tym samym czasie import z Niemiec do Polski wzrósł z 20,024 mld euro do 47,681 mld euro . Wobec tego kluczowe stają się pytania, jakie czynniki zdeterminowały tak dynamiczny rozwój współpracy polsko-niemieckiej oraz jak ona przebiegała?

W ostatnim czasie dyskurs polityczny został w Niemczech zdominowany przez problem zmian klimatycznych. Stały wzrost poparcia dla partii Zielonych (Bündnis 90/Die Grünen) opierających swój program na konieczności ochrony środowiska obrazuje, jak ważna jest to kwestia dla niemieckich wyborców, zwłaszcza, że w ostatnich sondażach (badanie ośrodka Forsa z 20 kwietnia 2021 oraz badanie ośrodka Kantar z 25 kwietnia 2021) Zieloni znaleźli się na pierwszym miejscu prześcigając chadeków (CDU/CSU), z których wywodzi się obecna kanclerz. Z polskiej perspektywy szczególnie istotny element niemieckiej polityki klimatycznej stanowi Energiewende - program transformacji energetycznej. W Polsce również trwa debata nad formą „zielonych” przemian w energetyce, tak aby zredukować rolę węgla, dlatego też Energiewende stanowi ciekawy i istotny przykład takiej transformacji, który warto w tym kontekście przeanalizować. Szczególnie interesującymi aspektami niemieckich reform w dziedzinie energetyki są chociażby rola atomu w docelowym miksie energetycznym, a także inwestycje w import gazu, takie jak budzący liczne kontrowersje gazociąg Nord Stream 2.

Na poziomie Unii Europejskiej rządy Merkel również musiały zmierzyć się z epokowym wyzwaniem w postaci światowego kryzysu gospodarczego, podczas którego gospodarka UE doświadczyła najgorszej recesji w swojej dotychczasowej historii (do wystąpienia pandemii COVID-19). Ilustruje to wielkość spadku PKB państw UE, który w 2008 roku według danych Banku Światowego obniżył się o 4,326% . Podczas walki z wynikającymi z niego problemami gospodarczymi strefa euro doświadczyła wręcz egzystencjalnego zagrożenia związanego z kryzysem zadłużeniowym w krajach południa Europy, takich jak Grecja. Pomimo takich perturbacji strefie euro i UE udało się przezwyciężyć te trudności, a od 2014 roku do początku pandemii COVID-19 UE osiągała już stały wzrost gospodarczy . Tak dynamiczne zmiany naturalnie rodzą zapytania, jak dokładnie UE uporała się z tym kryzysem oraz jak wyglądała sytuacja gospodarcza po kryzysie?

Kolejno przedstawione zagadnienia będą obiektem rozważań podczas wydarzeń wchodzących w skład tegorocznej edycji PNFG, a ich kolejność będzie następująca:

17 maja: prelekcja otwierająca pt. “German-Polish relations in the era of Merkel”

18 maja: dyskusja panelowa pt. “Energiewende: how to carry out the energy transformation?”

19 maja: dyskusja panelowa pt. “The financial crisis, the struggle to save the eurozone and prosperity: The EU economy in the Merkel era”

Wszystkie wydarzenia prowadzone będą w języku angielskim.

W celu wzięcia udziału w konferencji serdecznie zapraszamy do rekrutacji poprzez formularz, który znajduje się pod tym linkiem, a dalsze informacje na temat tegorocznej edycji PNFG będą publikowane na stronie wydarzenia na Facebooku oraz stronie projektu.

Partnerem tegorocznej edycji PNFG jest Viadrina Consulting Group, organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Patronami XVII edycji Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego są m.in. “Puls Biznesu”, Parlament Europejski, Konrad-Adenauer-Stiftung, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Energetyka24, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Kariera w Finansach.

Autor: Mateusz Kaik, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych