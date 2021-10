Kryzys na rynku nawozów przybiera na sile

Wiele największych europejskich spółek chemicznych ograniczyło lub zatrzymało produkcję nawozów. Ich ceny rosną, co przełoży się na wzrost cen żywności. Na szczęście polskie firmy na razie nie zatrzymały produkcji.

Z jednej strony wciąż silne rosną ceny nawozów, które są już nawet 100 proc. wyższe niż przed rokiem, co jest skutkiem ogromnych wzrostów cen gazu, które odpowiadają nawet za 60-80 proc. kosztów ich produkcji. Z drugiej strony część europejskich i amerykańskich producentów nie jest w stanie przenosić rosnących kosztów na klientów i wstrzymało produkcję, a Chiny ogłosiły, że zawieszają eksport części nawozów nawet do połowy 2022 r. To wpłynie na wzrost cen żywności.