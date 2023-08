Kryzys na rynku nieruchomości w Chinach

Ożywienie gospodarcze w Chinach jest hamowane przez pogłębiający się kryzys na rynku nieruchomości, a najnowsze dane prawdopodobnie nie wskazują na odbicie – podaje agencja Bloomberg.

Przewiduje się, że oficjalne dane opublikowane we wtorek pokażą jedynie umiarkowany wzrost produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycji w środki trwałe w lipcu. Spadek inwestycji w nieruchomości prawdopodobnie się pogłębił, a obawy o kryzys zadłużeniowy dużego dewelopera i dalszy spadek sprzedaży mieszkań powstrzymują odbicie w sektorze.

Ulewne deszcze i śmiertelne powodzie nawiedziły również wiele obszarów kraju, utrudniając w zeszłym miesiącu prace budowlane.

Słabe dane prawdopodobnie wywrą presję na Pekin, aby dodał więcej bodźców monetarnych lub fiskalnych po dość wyciszonej dotychczas reakcji urzędników. Najnowsze dane dotyczące kredytów, pokazujące, że nowe kredyty spadły w lipcu do najniższego poziomu od 14 lat, zachęciły do wezwań do dalszego złagodzenia polityki monetarnej, w tym zmniejszenia kwoty, jaką banki gotówkowe muszą utrzymywać w rezerwach.

Jednak jeśli chodzi o stopy procentowe, Ludowy Bank Chin nadal boryka się z ograniczeniami wynikającymi ze słabego kursu juana. Zdaniem ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg prawdopodobnie we wtorek główna stopa procentowa pozostanie niezmieniona, mimo że deflacja była widoczna w gospodarce w zeszłym miesiącu.

Według ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg, inwestycje w nieruchomości prawdopodobnie jeszcze bardziej spadły w lipcu, przy obniżce w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku do 8,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. To pogorszenie po spadku o 7,9 proc. w pierwszych sześciu miesiącach roku.