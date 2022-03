Kryzys naftowy 2.0

Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd. (usługa Forex Cinkciarz.pl)

Ameryka jeszcze nie zapomniała kryzysu naftowego z lat 70-80., który wepchnął gospodarkę w stagflację i dwukrotnie w recesję, tymczasem dziś, po 50 latach, może pojawić się druga odsłona kryzysu naftowego oraz energetycznego. Zagraża ona jednak już nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale całemu światu.

Kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły w środę do ok. 126 USD za baryłkę, gdy USA wprowadziły natychmiastowy zakaz importu rosyjskiej ropy i innych surowców energetycznych, a Wielka Brytania zapowiedziała stopniowe wycofywanie się z importu rosyjskiej ropy do końca 2022 r.