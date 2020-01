Kup bilety do Northside, ale na... 2049 r.

Organizatorzy festiwalu w Northside oferują zniżki na bilety dla fanów muzyki na żywo. Będą dostępne, po przecenie, już za 250 koron. Dodajmy tylko, że są to bilety na… 2049 r.

Jeśli jesteś gotowy czekać 29 lat, żeby wziąć udział w tym corocznym duńskim wydarzeniu muzycznym, nie wahaj się — pisze portal „The Local”. Regularna cena wstępu na każdy z trzech dni festiwalu, który w 2020 r. odbędzie się czerwcu, wynosi ponad 1,8 tys. koron. To oznacza, że cierpliwi nabędą bilety aż o 87 proc. taniej. Tanie bilety to część wspólnej kampanii promocyjnej festiwalu oraz duńskiej firmy ubezpieczeniowej Danica Pension. Jej hasło przewodnie brzmi: „Niech Duńczycy wypełnią swoją przyszłość tym wszystkim, co kochają już dzisiaj”. — Chodzi o to, żeby skłonić Duńczyków, zwłaszcza tych, którzy mają kilka dekad do emerytury, do przemyślenia tego, jakie życie chcą prowadzić w przyszłości — mówi Dorthe Krogh Jensen, szef marketingu Danica Pension.