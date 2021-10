Łańcuchy, które nie krępują

KomentarzŁańcuchy, które nie krępująGrzegorz Nawackiredaktor naczelny „Pulsu Biznesu”Dziesiąta edycja konkursu Polska Firma — Międzynarodowy Czempion, organizowana przez „Puls Biznesu” wspólnie z PwC, do której właśnie zaczynamy przyjmować zgłoszenia, podobnie jak poprzednia odbywa się w czasie pandemii. I choć jest to już pandemia nieco oswojona, to jednak warunkom, w którym przyszło działać firmom, daleko do normalności. Mówiąc o oswojeniu pandemii, mam na myśli zarówno pojawienie się szczepionki, jak też wypracowanie przez firmy procedur działania najbezpieczniejszych dla pracowników i kooperantów. Mam na myśli również odbudowanie lub stworzenie całkiem nowych łańcuchów dostaw.To właśnie łańcuchy dostaw są elementem, na którym chcemy skoncentrować uwagę w tej edycji konkursu. Jest on przecież przeznaczony dla eksporterów, a zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwóch lat w handlu międzynarodowym, są źródłem zarówno szans, jak też utrudnień w działalności polskich eksporterów.O trudnościach mówią niemal wszystkie firmy produkcyjne uzależnione od dostaw choćby podzespołów elektronicznych z Azji. Przykładem przyfabryczne place koncernów samochodowych, na których tysiące aut czekają na wyświetlacze. Na straty spowodowane brakiem układów scalonych narzeka nawet Elon Musk.Jednak to, co dla jednych jest problemem, dla innych może być szansą. Co prawda Polska nie jest światowym zagłębiem komponentów dla przemysłu elektronicznego, ale nasze firmy produkują wiele innych wyrobów, które znajdują nabywców na całym świecie i mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne w sytuacji, gdy dostawy z innych regionów zostały przerwane lub zaburzone przez pandemię.Kapituła tegorocznego konkursu zwróci także szczególną uwagę na wykorzystanie przez eksporterów technologii cyfrowych, które dla wielu firm były czynnikiem decydującym o rynkowym sukcesie. Przewidujemy również wyróżnienia za działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu międzynarodowej wymiany handlowej na środowisko naturalne.Tegoroczna edycja konkursu będzie tym ciekawsza, że zgłoszone firmy będziemy oceniali na podstawie danych także za 2020 r., kiedy praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa przeżyły szok spowodowany pandemią. Wierzę jednak, że najlepsi spośród polskich eksporterów potrafili szybko pokonać trudności, by równie szybko zacząć wykorzystywać pojawiające się szanse.