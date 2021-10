Systematyczne poprawianie pozycji w światowych rankingach

Komentarz partneraSystematyczne poprawianie pozycji w światowych rankingachTomasz Ślagórskiwiceprezes KUKEKonkurs Polska Firma Międzynarodowy Czempion został zainaugurowany wkrótce po wielkim kryzysie finansowym, a jego 10. edycja wypada rok po najgłębszym od dekad załamaniu globalnej gospodarki w wyniku pandemii. Dla polskich firm oba te przełomowe momenty okazały się dobrze wykorzystaną szansą, a ich obecność na zagranicznych rynkach znacząco wzrosła.Dzięki odporności i elastyczności naszych eksporterów ten rok może przynieść awans Polski do czołowej dwudziestki krajów, które rządzą globalnym handlem. Tym bardziej że świat przeżywa obecnie drugą falę pandemicznych problemów – nie tylko z ciągłością dostaw, lecz również z dostępnością surowców i elementów do produkcji oraz szybko rosnącymi cenami. To może oznaczać więc kolejną szansę dla polskich firm, które w ubiegłym roku potrafiły dostosować się do sytuacji, przetrwać lockdowny w dobrej kondycji i odebrać kontrahentów swoim konkurentom.Powodów do optymizmu nie brakuje. Wraz z ośrodkiem analitycznym SpotData opublikowaliśmy niedawno na 30-lecie KUKE raport „30 lat polskiego eksportu” pokazujący ewolucję polskiej gospodarki, która wyraźnie zyskuje w globalnej rywalizacji. Nasz kraj jest dziś europejskim liderem eksportu w 41 grupach towarowych, podczas gdy 10 lat temu było ich tylko 17. Potrafimy wytwarzać i sprzedawać na świecie bardzo zróżnicowany asortyment: części samochodowe, monitory, meble, akumulatory, żywność, sprzęt AGD, kosmetyki, wyroby chemiczne. Wciąż dość ostrożnie, jednak poszerzamy kierunki ekspansji o rynki pozaeuropejskie.Tegoroczna edycja konkursu oznaczać więc będzie bardzo trudny wybór laureatów spośród licznych firm, które w tym trudnym momencie odniosły sukcesy na międzynarodowych rynkach. W KUKE jesteśmy dumni z tych osiągnięć i mamy nadzieję, że wprowadzony w 30. rocznicę powstania spółki nowy system rozwiązań wspierających eksporterów, w tym ich inwestycje w rozwój potencjału produkcyjnego oraz aktywności akwizycyjnej, będzie przez nich szeroko wykorzystywany, umożliwiając im kontynuowanie dobrej passy w kolejnych latach.