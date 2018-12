Marże na Wall Street wciąż bliskie rekordu

Spółki notowane na giełdzie nowojorskiej to wciąż kura znosząca złote jajka, zauważają specjaliści firmy brokerskiej Pavilion Global Markets.

Podwyżki stóp procentowych Fedu oraz presja na wzrost płac w amerykańskiej gospodarce nie zaszkodziły zyskowności spółek z Wall Street, a to wspiera utrzymującą się już 10. rok z rzędu na rynku amerykańskim hossę. Osiągana przez emitentów marża operacyjna za minione 12 miesięcy już przez półtora roku przekracza 13 proc., po tym jak w pierwszej połowie 2016 r. zanurkowała przejściowo do nieco ponad 12 proc.



Marża operacyjna, która stanowi stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży, w ostatnim tygodniu wyniosła 13,3 proc., a do historycznego rekordu sprzed niespełna czterech lat brakowało jej tylko 0,7 punktu procentowego. Przed spadkiem wyśrubowanej zyskowności spółek z rynku amerykańskiego nie od dzisiaj ostrzegają specjaliści. Jeszcze w 2012 r. James Mortier, strateg towarzystwa GMO, nazwał marże „idiotycznymi” i zapowiedział, że marża netto (wynosząca wówczas około 9 proc., a obecnie około 11 proc.) wkrótce spadnie do częściej obserwowanych w historii 6 proc.