May gwiazdą Halloween 2019

Brexit to proces iście koszmarny i po unijnym szczycie wszystko wskazuje, że może mieć on finał 31 października, czyli w Halloween. May chciała krótszego odroczenia, strona unijna (z wyjątkiem Francji) dążyła do dłuższego, więc można mówić o pewnym kompromisie. Funt ledwo zareagował na taki rozwój wypadków, co świadczy o liczbie wątpliwości uczestników rynku i braku wiary w przełom.

Jeśli tylko w brytyjskim parlamencie zostanie poparta umowa wynegocjowana przez May, to możliwy jest wcześniejszy rozwód. Z góry nie zostało ustalone ani czy Wielka Brytania będzie uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niejasna jest też przyszłość May. Na razie deklaruje ona chęć kontynuowania swojej misji. W wycenie funta wciąż jest sporo premii za ryzyko, ale brak klarowności będzie hamować jest rozładowanie. Posiedzenie ECB znika za horyzontem – groźba dalszego pognębienia euro przez władze monetarne chwilowo znika. Kurs EUR/USD ma jednak wyraźny...