Medicalgorithmics potrzebuje pieniędzy

Bez zastrzyku pieniędzy lepiej nie będzie - tak można podsumować sytuację Medicalgorithmics, flagowej spółki telemedycznej na warszawskiej giełdzie. W piątek spółka poinformowała, że dotychczasowe założenia, dotyczące planowanego na ten rok wolumenu badań wykonywanych przy pomocy jej urządzeń, okazały się zbyt optymistyczne. A to rodzi konieczność rychłego pozyskana dodatkowego finansowania.

„Zarząd ocenia, że potrzeby gotówkowe grupy na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. mieszczą się w przedziale 3-5 mln USD (12-20 mln zł), w zależności m.in. od tego, jak kształtować się będzie liczba i rodzaj świadczonych badań, poziom kosztów operacyjnych i nakładów" - głosi raport bieżący spółki.

Medicalgorithmics pod koniec ubiegłego roku przeprowadziło emisję akcji, z której pozyskano ok. 11 mln zł. Równolegle zainteresowanie inwestycją w spółkę wyraził Rafał Brzoska, twórca i szef InPostu. Miliarder rozważał pożyczenie do 20 mln USD (80 mln zł) i objęcie do 50 proc. akcji. W drugiej połowie stycznia, po trwających blisko kwartał badaniach finansów i negocjacjach, wycofał się jednak z rozmów.

Co dalej? Medicalgorithmics rozważa teraz trzy podstawowe scenariusze pozyskania pieniędzy. Po pierwsze zbada możliwość pozyskania innego inwestora, sprzedaży amerykańskiej spółki zależnej Medi-Lynx (to w USA Medicalgorithmics generuje większość przychodów) lub innych aktywów. Drugą opcją jest pozyskanie finansowania dłużnego, w tym - jak zaznacza spółka – „o wysokim koszcie". W planach jest też zwołanie NWZ w celu uchwalenia kolejnej emisji akcji w trybie, który nie będzie wymagał publikacji prospektu.

„Równolegle zarząd emitenta przygotowuje grupę na wariant braku możliwości pozyskania finansowania w niezbędnej wysokości. W konsekwencji, w celu utrzymania płynności finansowej, zarząd rozważy i zaproponuje inne scenariusze, w tym m.in. intensywną restrukturyzację kosztową, przy jednoczesnej kontynuacji poszukiwania niezbędnego finansowania dla grupy" - czytamy w raporcie giełdowym.

Medicalgorithmics produkuje urządzenia do zdalnego monitorowania pracy serca i zarabia na przeprowadzanych przy ich pomocy badaniach. W szczytowym momencie, na początku 2017 r., spółka była wyceniana na ponad 1,2 mld zł.

Spółka pod presją: Medicalgorithmics przez lata było giełdowym okrętem flagowym branży telemedycznej i - dzięki zbudowaniu silnej pozycji na rynku amerykańskim - wzorem dla innych polskich firm z tego rynku. Spółka, której współtwórcą i wieloletnim prezesem był Marek Dziubiński (obecnie szef rady nadzorczej), przeżywa teraz jednak gorszy okres i próbuje znaleźć nowego inwestora. Marek Wiśniewski

Rosnąca konkurencja i spadek rentowności badań w ostatnich latach sprawiły jednak, że biznes przestał przynosić zyski. Po trzech kwartałach ubiegłego roku Medicalgorithmics miało 89,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (o 6 proc. więcej niż rok wcześniej), notując przy tym 4,2 mln zł straty netto wobec 19 mln zł straty przed rokiem. Giełdowa kapitalizacja spadła do ok. 100 mln zł.

Rewizja „zbyt optymistycznych" szacunków tegorocznego wyniku sprawia, że spółka przeprowadzi test na utratę wartości aktywów. To może skończyć się odpisami.

„Testy te będę przeprowadzane z uwzględnieniem różnych wariantów, ostateczne wyniki i konkluzje co do wyboru wariantu i kwoty ewentualnych odpisów będą znane po ich zakończeniu w tym z uwzględnieniem szacunkowych wyników lutego i marca" - informuje Medicalgorithmics.