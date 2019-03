Milionowa kara za RODO

Wywiadownia gospodarcza dostała rekordową karę za to, że korzystała z danych z CEIDG bez dopełnienia obowiązków informacyjnych.

Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może - i powinien - wpisać się każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, każdy może też przeszukiwać publicznie dostępną bazę danych i znajdować w niej informacje o przedsiębiorcach. Na rynku działają też firmy, które agregują dane z tego i innych publicznych oraz prywatnych rejestrów, a następnie - w nowym opakowaniu - sprzedają innym firmom.

Teraz na takich agregatorów padł blady strach. We wtorek prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Edyta Biela-Jomaa oficjalnie ogłosi nałożenie pierwszej kary finansowej za naruszenie przepisów RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Według naszych informacji ukaranym jest właśnie jedna ze spółek, która agreguje i sprzedaje przedsiębiorstwom dane z państwowych rejestrów, m.in. KRS i CEIDG.

- Kara jest wysoka – wynosi blisko 1 mln zł - twierdzi nasze źródło.

To właśnie za to, że nie poinformowano wszystkich zarejestrowanych w CEIDG osób o tym, że ich dane są przetwarzane, na spółkę według naszych informacji nałożono dokładnie 942 tys. zł kary. Na tym się nie kończy, bo zobowiązano ją również do usunięcia naruszenia, czyli skutecznego poinformowania wszystkich osób z rejestru. To może wymagać masowej wysyłki tradycyjnych listów. Decyzja UODO może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

RODO weszło w życie w 2016 r., a przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do zapisów rozporządzenia do maja 2018 r. Niespełna 1 mln zł to i tak nie maksymalny wymiar kary. UODO może być bowiem jeszcze sroższy: maksymalny wymiar kary za naruszenie przepisów rozporządzenia to 10 mln zł lub 10 proc. globalnych obrotów.

