Musk przejmuje Twittera

Władze Twittera przyjęły ofertę przejęcia spółki złożoną przez Elona Muska, twórcę i szefa Tesli oraz SpaceX. Miliarder zamierza wycofać Twittera z giełdy.

W trakcie poniedziałkowej sesji w USA poinformowano, że Twitter przyjął ofertę przejęcia złożoną przez Elona Muska. Miliarder zapłaci 54,20 USD za każdą akcję, co wycenia właściciela serwisu do mikroblogowania na 44 mld USD. To 38 proc. więcej niż wynosił kurs Twittera na zamknięciu sesji 1 kwietnia, czyli ostatniego dnia przed ujawnieniem przez Muska, że zainwestował w spółkę i ma ponad 9 proc. jej akcji.